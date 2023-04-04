أنجامينا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسانطلق في العاصمة التشادية أنجامينا أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي يستهدف تفطير 50 ألف شخص خلال شهر رمضان المبارك.وأكد القائم بأعمال السفارة بالإنابة باسل بن عبدالله الريس، أن البرنامج هو امتداد لدور المملكة الرائد في العمل الإنساني وخدمة المسلمين، مقدمًا شكره لمنسوبي الملحقية الدينية على جهودهم لإنجاح البرنامج.// انتهى //03:04ت م0026