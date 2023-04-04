الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين الصفاقسي التونسي وقطر القطري على ملعب الطيب المهيري، مساء أمس الاثنين ضمن مرحلة الذهاب من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 11 أبريل الحالي في ضيافة نادي قطر في الدوحة ، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة التالية من البطولة.يذكر أن فريق الكويت الكويتي أول المتأهلين إلى المرحلة التالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعد فوزه على شبيبة الساورة الجزائري خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //03:23ت م0030