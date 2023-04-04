أديس أبابا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين وتوزيع السلال الغذائية والمصاحف في جمهورية إثيوبيا.حضر التدشين رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية حجي توفا، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أثيوبيا المشرف على المشروع سعود الغويري، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والسفراء والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاسلامية في إثيوبيا.// انتهى //03:31ت م0031