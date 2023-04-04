طوكيو 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 82ر 55 نقطة، أو ما يعادل 20ر0% ، ليصل إلى 97ر28243 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 70ر2 نقطة، أو13ر0% ، ليصل إلى 38ر2020 نقطة.// انتهى //08:12ت م0040