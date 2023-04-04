اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1444/9/13 هـ الموافق 2023/04/04 م واس
طوكيو 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 82ر 55 نقطة، أو ما يعادل 20ر0% ، ليصل إلى 97ر28243 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 70ر2 نقطة، أو13ر0% ، ليصل إلى 38ر2020 نقطة.
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