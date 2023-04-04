كانبيرا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 3.6%، بعد عشر زيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.وأكد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.// انتهى //09:20ت م0042