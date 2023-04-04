القدس المحتلة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب رام الله.وأفادت مصادر فلسطينية وقوع عدة إصابات خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم ومناطق أخرى في نابلس وجنين شنت خلالها حملة اعتقالات واسعة وتفتيش للمنازل.// انتهى //09:31ت م0043