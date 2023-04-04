القدس المحتلة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم عمليات التصعيد الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد فلسطينيين خلال اقتحام مدينة نابلس وإصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية.وركزت على الاقتحامات المستمرة لقوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين في باحاته، وتحذيرات الحكومة الفلسطينية من مخططات استفزازية للمستوطنين تستهدف الأقصى، وتأكيدها أن ما يجري في المسجد الأقصى هو مساس بحرمة المقدسات ودفع المصلين للابتعاد عن الأقصى من خلال الترهيب والتضييق على العبور وخروج الناس عبر الحواجز والبوابات، داعية لوقف فوري لهذه الإجراءات.وتطرقت لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي وثق 436 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم الشهر الماضي، ما بين عمليات قتل واستيطان واستيلاء على الأراضي.وأخبرت عن إعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن برلين ستستضيف الشهر المقبل اجتماعاً لمجموعة ميونخ، في سياق الجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتأكيد الوزير الأردني أن العنف لن يتوقف إلا إذا توقفت أسبابه، وأسبابه الرئيسة هي الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تتمثل في توسعة الاستيطان، ومصادرة البيوت، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.وتناولت صحف فلسطين مصادقة الحكومة الفلسطينية على الموازنة للعام 2023 بعجز مالي يبلغ 610 ملايين دولار، وقد اعتمدت الحكومة الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.// انتهى //09:45ت م0045