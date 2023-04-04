القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمدينة جدة، الذي جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.وسلطت الصحف الضوء على تأكيد الرئيس السيسي، على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية وتطلعه لتعزيزها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس فجراً ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة ٥٥ آخرين، في حين حذرت حركة «حماس» من نتائج الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى.وأخبرت صحف الثلاثاء أن إسرائيل رفعت أمس، حالة التأهب أمنيًا وعسكريًا على الحدود الشمالية بشقيها السوري واللبناني، بعد إسقاط مسيرة فوق منطقة الحولة شمال طبريا في الجليل.وأشارت إلى ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة أمس بنسبة ٨٪ بعد إعلان "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط بأكثر من ١٫١٦ مليون برميل يومياً.وتحدثت الصحف المصرية في عدة موضوعات دولية متفرقة منها، استعداد لبنان لإجراء انتخابات بلدية، وإعلان الأمين العام لحلف الناتو، أن فنلندا ستنضم رسمياً إلى الحلف اليوم.// انتهى //10:47ت م0047