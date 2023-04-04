الخرطوم 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على توجيه وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم أمس، رسالة للشعب السوداني، دعى فيها إلى تجاوز حالة الانغلاق والتوترات والانفتاح نحو فضاءات الحلول الممكنة التي تعمل على جمع الصف ووحدة الوطن.وأولت اهتماماً بلقاء عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه أمس ،المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي، فريدريك كلافيه. والذي جرى خلاله بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الخرطوم وباريس، بجانب قضايا أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان.وأشارت صحف الثلاثاء إلى عقد الآلية الثلاثية بالخرطوم أمس، اجتماعات مكثفة مع الحرية والتغيير ” الكتلة الديمقراطية” لإقناعها بالتوقيع على الاتفاق النهائي.ولفتت الانتباه إلى تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية أمس في القاعدة البحرية بورتسودان بشرق السودان ، التدريب البحري المشترك في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية.وتطرقت الصحف إلى توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في محلية ريفي شمال الفاشر التابعة لولاية غرب دارفور السودانية، استفاد منها 3.537 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.ونشرت صحف السودان تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي وثق 436 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم الشهر الماضي، ما بين عمليات قتل واستيطان واستيلاء على الأراضي.// انتهى //10:52ت م0048