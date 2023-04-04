طوكيو 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مدعوماً بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة الماضية .وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.35 % عند 28287.42 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.25 % إلى 2022.76 نقطة.وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 % بعدما قفز خمسة بالمئة في الجلسة الماضية.// انتهى //11:06ت م0049