جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستنهض جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة "UBT"؛ من خلال فريق بحثي يضم 120 باحثاً دولياً متعاوناً ونشطاً؛ بدعم مخرجات التنمية المستدامة من خلال 18 مركزاً بحثياً؛ ممن تتناول أبحاثهم التطبيقية القضايا التي لها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية، والتركيز على خدمة المجتمع، والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة في المملكة؛ وفق رسالة الجامعة البحثية ورؤية المملكة "2030"؛ حيث تخدم الأنشطة البحثية أعضاء هيئة التدريس والطلاب شركاء الصناعة وتطوير المناهج والتخصصات المتعددة للجامعة.وتجري الجامعة أبحاثها بالتعاون مع أكاديميين ذائعي الصيت عالميًا وينشرون في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى؛ لترسخ مكانتها بصفتها جامعة تعليمية وبحثية، وتعزيز البحث التطبيقي والابتكار العلمي؛ من خلال العمل في بيئة تعليمية إبداعية، وتطوير المعرفة بنشاط من خلال البحث الجديد الذي يوجه تعليمنا؛ وفق رؤية الجامعة في أن تكون مركزًا لأبحاث جديدة عالية الجودة تسهم في حياة أفضل وأكثر استدامة.وتسعى الجامعة للحصول على فرص تمويلية خارجية لمزيد من الدعم لأبحاثها؛ لاسيما من خلال مركز تكنو فالي والدراسات والاستشارات الذي تم تشكيله حديثًا، وقد أنفقت عشرات الملايين لتجهيز استوديوهات أبحاث التكنولوجيا الخاصة بها، وقاعات الندوات، وقاعات المؤتمرات في مبنى الكورنيش المستقبلي المشيد حديثًا بأحدث التقنيات لدعم التدريس وتعزيز البحث العلمي.ويقوم باحثو جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة "UBT"؛ في مختلف مراكز الأبحاث بإجراء البحوث بنشاط بالتعاون مع العديد من الباحثين المشهورين دوليًا.يتم نشر نتائج البحث في مجلات أكاديمية عالية المستوى مفهرسة "Scopus IS> 2"، و "QS: Q1 / Q2" ومع ناشرين أكاديميين دوليين مرموقين.//إنتهى//12:07ت م0054