جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسافتتح محافظ الليث عمران الزهراني المركز التنموي الاجتماعي بمركز بني يزيد ، بحضور مديري ‏ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث ‏غير الربحي .وأوضح المحافظ أن المركز يشّتمل في مرحلته الأولى على عددٍ من المشروعات التنموية التي تقع على مساحة إجمالية 2500 مترٍ مربع بتكلفة إجمالية تجاوزت 700 ألف ريال، إضافة إلى ما يحتويه مقرّ معهد دروب التنمية للتدريب من قاعات للتدريب تُقدم من خلالها الدورات للمستفيدين، ومقرّ جمعية التنمية الأهلية، والمنشأة الرياضية التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1000 مترٍ مربع، موضحًا أن المرحلة الثانية ستشمل متحفاً تراثياً، وصالة رياضية للياقة وبناء الأجسام.كما تم توقيع عددٍ من الشراكـات المجتمعية بين جمعية التنمية الأهلية ببني يزيد ‏وبلدية غميقة ومركز صحي بني يزيد، التي تهدف إلى تـفعيل مبدأ التّعاون وتضافر الجهود في التنمية ‏المحلية، وتقديم عـددٍ من البرامـج الـصحيـة التثقيفية ‏والتوعوية .//انتهى//13:15ت م0067