الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسمكّن موسم رمضان بالرياض زواره من الاستمتاع بالأجواء الرمضانية ، من خلال مواقعه المتعددة ذات الطابع السعودي الذي يربط الحاضر بالماضي الأصيل .ويشهد الموسم في موقع الخيمة الرمضانية بالرياض، التي تقع أمام مركز الملك عبدالله المالي بمحاذاة طريق الملك فهد، فعاليات الفطور والسحور الرمضاني في مكان استلهم أجواءه الروحانية من الماضي الممزوج بالحاضر في تقديم الأطباق الشهية والحلى والقهوة والضيافة السعودية، حيث يبلغ سعر الدخول الشامل للمكان العام 50 ريالاً .ويضم المكان أماكن بيع العطورات الشرقية والبخور والعود ، والقهوة المحمصة ، وأماكن أخرى لتقديم المشروبات والوجبات، والإكسسورات النسائية وبعض المستلزمات الرجالية، إضافة إلى بوثات فحص الضغط والسكر والتبرع بالدم ، وركن الإسعافات الأولية الطارئة .// انتهى //13:31ت م0071