سكاكا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس﻿ دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، بمكتبه إلكترونياً، حملة رمضان "تراحم من مجتمعنا" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الجوف ، بحضور رئيس مجلس إدارة تراحم الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد يرافقه المدير التنفيذي للجنة تراحم بالمنطقة ،ومدير خدمات المستفيدين.واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرح من رئيس لجنة "تراحم" الحميد، عن أهداف الحملة في تنمية الموارد المالية للجنة، وتقديم الدعم للأسر المستفيدة في مجالات متعددة سواء المادية أو العينية والمعنوية، وأشار إلى أن الحملة تسعى إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية الاحتياجات الأساسية من خلال لجنة تراحم بمنطقة الجوف، ومنها الدعم المالي المباشر والبرامج العينية وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.كما عرض لسموه ماقامت به اللجنة منذ بداية شهر رمضان من توزيع المواد والمساعدات العينية بالإضافة إلى كوبونات الشراء المباشر للمواد الغذائية من المتاجر التموينية.ونوّه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بما تقدمه الدولة من عناية واهتمام بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للسجناء وأسرهم.وأضاف سموه أن الأعمال التي تقدمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" جزء من أعمال الخير والتكافل الاجتماعي الذي يعكس صورة صادقة للقيم النبيلة التي تجسد وحدة النسيج الاجتماعي، وهي التي بُني عليها هذا الوطن منذ نشأته.فيما أعرب رئيس مجلس إدارة تراحم بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على استقباله ومتابعته ودعمه غير المحدود لكل ما من شأنه خدمة ورعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة.// انتهى //13:34ت م0072