الكويت 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 5ر52 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6987 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 75ر0 %.وتم تداول 5ر122 مليون سهم عبر 9102 صفقة نقدية بقيمة 7ر34 مليون دينار (نحو 14ر105 ملايين دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر19 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5469 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 % من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر 2343 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر65 نقطة ليبلغ مستوى 76ر7745 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 84ر0 % من خلال تداول 7ر69 مليون سهم عبر 6759 صفقة بقيمة 3ر31 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر31 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5526 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 % من خلال تداول 12ر46 مليون سهم عبر 1923 صفقة نقدية بقيمة 17ر3 ملايين دينار .// انتهى //13:57ت م0073