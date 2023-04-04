جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسنفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 26 ألفَ جولةٍ رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي, استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 16,821منشأة صحية و 9,500 منشأة تجارية وإغلاق 2,460 منشأة مخالفة.ولفت البقمي إلى أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 26,315 مخالفة, تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهامات السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.// انتهى //13:59ت م0074