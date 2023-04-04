سكاكا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأجرت مراكز ووحدات الكلى الغسيل الكلوي بصحة الجوف جلسات غسيل كلوي بلغت 5944 جلسةً خلال الربع الأول من عام 2023 م.وأفادت صحة الجوف أن 2760 جلسةً قُدمت في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز ، و 18 جلسةً في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ، و 89 جلسةً في مستشفى صوير العام .وأضافت أن مستشفى طبرجل العام قدم 1199 جلسةَ غسيل كلوي، ومستشفى دومة الجندل العام قدم 1557 جلسةَ غسيل، فيما قدم مستشفى أبو عجرم 321 جلسةَ غسيل.// انتهى //14:01ت م0075