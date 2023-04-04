بريدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي الخاص بأعمال فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لعام 2022م وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم رئيس لجنة شؤون الأسرة عبدالله السباعي.واستمع سموه إلى شرح موجز من السباعي عن الجهود التي يبذلها فرع الوزارة حيث جرى تنفيذ 140336 زيارة ورصد 477 مخالفة وعقد 40 ورشة عمل ، وبلغ إجمالي الخدمات المنفذة للقطاع العام 22439 خدمة ، وإجمالي الخدمات المنفذة للقطاع الخاص 947767 خدمة.ونوه سمو أمير القصيم بعد اطلاعه على التقرير بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مضيفاً سموه أن جهود الوزارة بالمنطقة أسهمت في تمكين الفرد والمجتمع وتعزيز المسؤولية المجتمعية والارتقاء بسوق العمل وتقديم تجربة مميزة للمستفيدين من برامج الوزارة.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //14:05ت م0079