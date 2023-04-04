أبهـا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد "ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية"، في نسختها السابعة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام ضمن مبادرة "أجاويد" وتشرف عليها هيئة تطوير عسير .وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الليالي ستشهد تكريمًا لأربعة مصوريين فوتوغرافيين راحلين من أبناء منطقة عسير بمعرض " شواهد "، هم عبدالرحمن شامي وعلي القرني وجابر القرني وماجد القرني .وتشتمل الفعاليات على عدة ورش فنية منها ورشة للنقد الفني، وورشة عن توزيع الإضاءة في تصوير الأفراح، وأخرى عن أساسيات التصميم، إضافة إلى فعالية" دكة الفوتوغرافيين" .// انتهى //15:22ت م0106