ثقافي / فنون أبها تطلق ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية غدًا
الثلاثاء 1444/9/13 هـ الموافق 2023/04/04 م واس
أبهـا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد "ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية"، في نسختها السابعة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام ضمن مبادرة "أجاويد" وتشرف عليها هيئة تطوير عسير .
وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الليالي ستشهد تكريمًا لأربعة مصوريين فوتوغرافيين راحلين من أبناء منطقة عسير بمعرض " شواهد "، هم عبدالرحمن شامي وعلي القرني وجابر القرني وماجد القرني .
وتشتمل الفعاليات على عدة ورش فنية منها ورشة للنقد الفني، وورشة عن توزيع الإضاءة في تصوير الأفراح، وأخرى عن أساسيات التصميم، إضافة إلى فعالية" دكة الفوتوغرافيين" .
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15:22ت م
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