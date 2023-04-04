الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسنصحت وزارة الصحة ضمن حملتها التوعوية تحت شعار "رمضان مفتاح", مرضى الربو بالابتعاد عن المهيجات مثل الغبار والزحام وعوادم السيارات، كونها من أسباب ضيق التنفس.وحثت على ضرورة الاستماع لنصائح الطبيب بأخذ موسع للشعب الهوائية قبل المجهود البدني وكذلك مراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي، بإلإضافة إلى مراجعة الطبيب قبل أداء العمرة وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض وحمل بخاخ الربو مع الحرص على الراحة وتجنب الزحام.ونشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية انفوجرافيك، يتضمن رسالة افتراضية عن الربو وأسبابه وكذلك الاحتياطات اللازمة للوقاية من أعراضه.// انتهى //15:24ت م0108