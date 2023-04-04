الطائف 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسوقفت أمانة الطائف رقابياً على أكثر من 6000 مرفق للأغذية والمشروبات والحلويات الرمضانية، من خلال تنفيذ 369 جولة ميدانية منذ بدء شهر رمضان الجاري، وشاركت الإدارات الإشرافية و 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الحملات التفتيشية المنفذة، شملت بلديات شرق وغرب وجنوب وشمال الطائف والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير والطائف الجديد ومكتبي الخدمات البلدية بعشيرة والعطيف، وجرى خلال الجولات تسجيل أكثر من 1200 مخالفة وتجاوز للاشتراطات الصحية والنظافة العامة.كما شملت الحملة متابعة المطاعم والمطابخ والبوفيهات والبسطات الثابتة والمتنقلة والباعة الجائلين في الأسواق والمراكز والشوارع التجارية، والاطلاع على مواقع تحضير الأطعمة ومدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، ومنع العمالة التي لم تستخرج شهادات صحية من العمل في الأنشطة الغذائية والأخرى التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك.وتم منع الباعة المتجولين الذين يعملون بدون تراخيص وبشكل عشوائي ويقدمون أطعمة ومشروبات مجهولة المصدر والمحتوى وغير مدونة بها تاريخ الإنتاج والصلاحية، مع تفعيل العمل على برنامج لرصد ظاهرة البيع العشوائي ومصادرة المعروضات التي تقدم للمواطنين والمقيمين وسط بيئة تفتقر لاشتراطات سلامة الأغذية.وأهابت أمانة الطائف بالأهالي التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تمس صحة المستهلك، والتواصل من خلال منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل" حيث ستقوم فرق الرقابة الميدانية بالوقوف على البلاغات ومتابعتها وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين ومعالجة التجاوزات المضبوطة.// انتهى //15:24ت م0109