نجران 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأطلق النادي الأدبي الثقافي بنجران أمس، برنامج "فوانيس نجران الرمضانية" في عامه التاسع، وذلك من خلال مسابقة ٥ × ٥٠٠، التي تطرح على حساب النادي في تويتر، وتستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة عددٍ من المثقفين والمثقفات على مستوى المملكة.وتنطلق اليوم، بمقر النادي، أولى الفعاليات الحضورية، بمسامرة للمؤرخ التاريخي مهدي آل راكة، يستعرض خلالها المؤلفات التي قدمها لتوثيق تاريخ المنطقة، فيما سيكون اللقاء الثاني يوم الخميس القادم مع المهندس مايق آل ربيع، يتطرق خلاله إلى جهوده الخيرية في خدمة أبناء المنطقة، بينما تختتم الفعاليات يوم السبت القادم بتكريم الدكتور حسين عايض آل حمد - رحمه الله -، وذلك لقاء ما قدّمه للمنطقة من جهود رياضية وثقافية وإنسانية.// انتهى //15:24ت م0110