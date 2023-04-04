القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى 087ر1 تريليون جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 5 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 34ر0% مسجلاً 35ر16998 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 89ر1% ليصل إلى 19ر2955 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 34ر1% إلى قيمته، لينهي التعاملات عن مستوى 88ر4447 نقطة.// انتهى //15:31ت م0112