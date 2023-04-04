الرياض13 رمضان1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 85 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر فبراير 2023 الماضي، فيما بدأ 80 مصنعًا عمليات الإنتاج في الفترة ذاتها باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال.جاء ذلك في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية والذي أوضح أنّ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر فبراير بلغ 1.9 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 85.88 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 11.76%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.35%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 82.35%، تليها المنشآت الأجنبية بـ 12.94%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك 4.71%.وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 9 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 37 مصنعًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 21 مصنعًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ8 مصانع، ثم تلتها منطقتا المدينة المنورة والقصيم بـ5 مصانع لكلٍ منهما، ومنطقة عسير بـ4 مصانع، ومنطقة الجوف بـ3 مصانع، ومصنع واحد لمنطقتي تبوك وحائل، مبينًا أن التراخيص الجديدة توزعت على العديد من الأنشطة تصدرها نشاط صناعة منتجات المعادن المُشكلة باستثناء المعدات والآلات بـ 18 ترخيصًا، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن بـ 10 تراخيص.وبيّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي بلغت 80 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 4.3 مليارات ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 30 مصنعًا، تليها مصانع المواد الغذائية بـ 12 مصنعًا، ثم مصانع المعادن المُشكلة بـ8 مصانع، ومصانع المطاط واللدائن بـ5 مصانع، والمصانع الكيميائية بـ4 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.25%، تليها المصانع الأجنبية بـ11.25%، ثم المصانع المشتركة بـ 2.5%.يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.// انتهى //15:38ت م0113