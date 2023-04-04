الدمام 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وعدد من الجهات المختلفة.وثمن سموه التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة المواطن وتنمية الوطن ورفعته والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومستهدفاتها.من جهته أوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري، أن مذكرات التفاهم التي وقعت شملت جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، وجمعية العطاء النسائية الأهلية بمحافظة القطيف، وشركة تدوير الطعام للأسمدة "تدوير".وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ودعم وتمكين قطاع حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر في الغذاء، كذلك دعم وتمكين القطاع غير الربحي لأسر الأيتام وتمكين المرأة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأبان المهندس المطيري بأن هذه المذكرات تأتي ضمن مسارين, الأول لدعم وتمكين قطاع حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر في الغذاء وفيه تم التوقيع مع كل من جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام"، وشركة تدوير الطعام للأسمدة "تدوير"، لتنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بحفظ النعمة، وإقامة البرامج التوعوية والملتقيات العلمية المشتركة للحد من الفقد والهدر في الغذاء وتجنب الإسراف لأهمية الأمن الغذائي، والاستفادة من الكميات المتحفظ عليها بأسواق الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك لذوي الدخل المحدود، وتوفير مواقع ومساحات للجمعية بأسواق النفع العام، وتدريب مستفيدي الجمعية في مجالات قطاع الزراعة، كذلك الاستفادة من الكميات المتحفظ عليها بأسواق الخضار والفاكهة وإعادة تدوير فائض الطعام وتدوير المنتجات الزراعية التالفة وإعادة تدويرها إلى أسمدة زراعية، والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية والنخيل وتحويلها إلى أسمدة زراعية وتوفير مواقع ومساحات للشركة بأسواق النفع العام حسب تنظيمات الوزارة.وأضاف أن المسار الثاني جاء لدعم وتمكين القطاع غير الربحي لأسر الأيتام وتمكين المرأة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها وفيه تم التوقيع مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، وجمعية العطاء النسائية الأهلية بمحافظة القطيف حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة وأسرة اليتيم لتحسين نمط الحياة بالعمل لتوطين المهن بأسواق النفع العام، والمساهمة في التنمية الزراعية الريفية المستدامة من خلال دعم برنامج ريف، وتدريب مستفيدي الجمعية في مجالات قطاع الزراعة، وتوفير مواقع ومساحات للجمعية في أسواق النفع العام، والمساهمة في التنمية الزراعية الريفية المستدامة من خلال دعم برنامج ريف، وتمكين المرأة للعمل في أسواق النفع العام وتوفير مواقع للجمعية، وإقامة الفرص التطوعية للتشجير بعدد 4 فعاليات سنوياً، وإقامة المهرجانات والفعاليات المجتمعية.وأشار إلى أن هناك عدة برامج مستهدفة خلال هذا العام 2023 منها تمكين المرأة وأسرة الأيتام وذلك بتأجير 30 محلًّا للجمعية بأجور تشجيعية بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وتدريب أكثر من 200 مستفيد من الأسر والايتام في قطاع والخدمات الزراعية، وضم أكثر 150 مستفيدًا من أسر الأيتام والنساء ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" والذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.ونوه المهندس المطيري بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لأنشطة وفعاليات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية كافة وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على خدمة قاطني المنطقة من مواطنين ومقيمين.// انتهى //15:38ت م0114