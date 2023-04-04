الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأعلنت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الـ15 للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 ــ 25 يونيو 2023م ، أسماء أكثر من 200 مدينة ألمانية، فيما يعرف ببرنامج استضافة المدن والذى يسبق انطلاق الألعاب وذلك خلال الفترة ( 12 ــ 15 يونيو )،حيث تستضيف مدينة دويسبورج الألمانية بعثة السعودية التي ستشارك في الألعاب من خلال 15 رياضة أولمبية, برئاسة المدير الوطني للبرنامج السعودي عبد الرحمن القريشى، إذ يسعى الأخضر للحفاظ على إنجازه في العالمية الماضية بأبوظبي 2019 , بحصوله على 40 ميدالية منها 18 ذهبية و 9 فضيات و 13 برونزية.وأوضح الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب أن برنامج استضافة المدن سيكون قبل انطلاق فعاليات الألعاب العالمية الصيفية بفترة وجيزة، وعلى مدار 4 أيام، لتحفيز السكان المحليين على استضافة الوفود المشاركة في الألعاب وتوفير الإقامة للرياضيين والمدربين القادمين من جميع أنحاء العالم في الفنادق المحلية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية للضيوف.وقال: "سيقام برنامج المدينة المضيفة في أكثر من 200 مدينة والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء ألمانيا ، وسيتم خلاله استقبال كل وفد في المدينة المخصصة له, ومن خلال جدول زمني سيشارك أعضاء الوفد في عدد من الفعاليات والأنشطة, إضافة إلى تجربة الضيافة الألمانية, لتحقيق الغرض من البرنامج والمتمثل في السماح بالتبادل الثقافي بين المدن المضيفة والوفود من خلال الأنشطة المختلفة، وجلب التفاهم المتبادل العميق والصداقة بين الزوار والمضيفين وتعريف الرياضيين بالحياة والبيئة وتقاليد المجتمعات المحلية, وخلق الوعي العام بالإعاقة الفكرية وتعزيز روح الأولمبياد الخاص في جميع أنحاء ألمانيا وإعطاء الرياضيين والوفود فرصة للتكيف مع الحياة في ألمانيا, وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية.وأشار الرئيس الإقليمي إلى أن برنامج المدينة المضيفة يطبق على الرياضيين وأعضاء الوفود الرسمية فقط, ولن يسمح بأي أعداد إضافية من المشاركين مثل أفراد العائلة المشاركة في برنامج العائلات، مبيناً أن البرنامج سيساعد العديد من الرياضيين ممن يزورون ألمانيا للمرة الأولى على الاستمتاع بالثقافة الألمانية المتعددة.وتقع مدينة دويسبورج في غرب ألمانيا عند تقاطع نهري الراين ورور وتشتهر بمرفئها الكبير وهي منطقة مشهورة بمناطق تناول الطعام, وتضم متحف كوبرسموهل الذي يحتوي على مجموعة من الفنون الألمانية الحديثة، فيما يعرض متحف ليهمبروك فن النحت الحديث. كما تستضيف المدينة العديد من المهرجانات والأنشطة المختلفة سنوياً، وتمتاز بطرازها المعماري الحديث الذي اٌعيد بناءه بعد الحرب العالمية الثانية.// انتهى //15:39ت م0115