الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسناقشت إثنينية الحوار التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني " حقوق الملكية الفكرية "، طرق إرساء حقوق الملكية الفكرية بين أفراد المجتمع، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتناولت الإثنينيه، تسجيل حقوق الملكية الفكرية الذي يتمثل في التحفيز على الإبداع، وجذب مجموعة متنوعة من الممتلكات الفكرية للمستهلكين، كما يمنح القانون الأفراد والشركات حقوق ملكية المعلومات والممتلكات الفكرية التي يبتكرونها، كما استعرضت ضياع حقوق الملكية الفكرية في أكبر الشركات العالمية، من خلال تداخل الأفكار والابتكارات في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة، وكذلك حقوق الملكية الفكرية التي تعتبر مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية من خلال تسجيلها وخاصة المجالات الثقافية والترفيهية، وتزيد هذه الأهمية في العلامات التجارية.وسلطت الضوء، على براءات الاختراع والمجالات العلمية والتقنية والتي تعد حماية للمنتجات والخدمات التي يقدمها النشاط التجاري، مما تعزز قيمة المنتج والعلامة التجارية في السوق، وذلك من خلال تسجيل براءة اختراعه وحقوقه في المملكة.// انتهى //15:41ت م0116