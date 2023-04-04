الدمام 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسينظم الاتحاد السعودي لكرة اليد، دورة الدراسات الدولية للمدربين، بترشيح من الاتحاد العربي لكرة اليد، وذلك خلال الفترة من 25 مايو إلى 02 يونيو 2023، في مدينة الدمام.وتهدف دورة الدراسات إلى الحصول على رخصة التدريب الدولية المستوى ( C ) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد.وسيمنح المجتازون للدورة شهادة رخصة التدريب الدولية المستوى (C) من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشهادة حضور واجتياز من الاتحاد العربي.// انتهى //15:42ت م0117