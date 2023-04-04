الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستنطلق الخميس بطولة كأس أندية المناطق للسباحة لجميع الفئات السنية بمشاركة أندية المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى وتستمر ثلاثة أيام على مسبح وزارة الرياضة بالدمام,تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 581 سباحًا من 30 ناديًا فيما يقود البطولة تحكيميًا 23 حكمًا, وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //15:42ت م0118