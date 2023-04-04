الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسنشرت وزارة الصحة ضمن حملتها التوعوية "رمضان مفتاح"، رسائل توعوية للمجتمع للمحافظة على الانتظام في النوم، والاستيقاظ المبكر بحيوية ونشاط لزيادة التركيز وتعزيز عمل جهاز المناعة والوقاية من أمراض الدماغ.وتضمنت الرسائل الرمضانية الافتراضية التي نشرتها عبر منصاتها الإعلامية: (لدي فكرة تساعدك على التقليل من اضطرابات النوم "اذهب إلى النوم في وقت أبكر من المعتاد، واستمر في النوم حتى وقت وجبة السحور وصلاة الفجر، ثم عاود النوم من 3 إلى 4 ساعات حتى يحين موعد عملك)".// انتهى //15:44ت م0120