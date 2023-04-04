مانيلا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة السواحل الشرقية للفلبين اليوم، وحذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً (13:00 ت غ) على بُعد حوالى 120 كلم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسة في الأرخبيل.// انتهى //17:14ت م0145