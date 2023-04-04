القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية هيو هيبينج، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء القائم بين الجانبين العربي والصيني في شتى المجالات، خاصة في مجال الثقافة، إضافة إلى استعراض إمكانات تسويق المنتجات الثقافية العربية الصينية، وسُبل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الجديدة في مجال الصناعات الثقافية، وكذلك الترجمة المتبادلة للكتب العربية والصينية ونشرها بما يسهل على مواطني الجانبين للتعرف على ثقافة الآخر.// انتهى //17:14ت م0146