جاكرتا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 41 طناً و 612 كيلو غراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة جاوة الوسطى في جمهورية إندونيسيا، استفاد منها 4.040 فردًا بواقع 1.010 أسر، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام إندونيسيا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية في إندونيسيا، يستفيد منها 33.435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.//انتهى//17:17ت م0147