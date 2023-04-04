دكا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي باكاندي وصدربور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 3.000 فرد بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//17:17ت م0148