اجتماعي / رئاسة شؤون الحرمين تقدم 15 مليون لتر من ماء زمزم المبارك لقاصدي المسجد الحرام
الثلاثاء 1444/9/13 هـ الموافق 2023/04/04 م واس
مكة المكرمة في 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
قدمت رئاسة شؤون الحرمين قرابة ( 15 مليون لتر) من ماء زمزم المبارك منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى 11 رمضان في المسجد الحرام لضيوف وزوار البيت الحرم ، وذلك من خلال المشربيات الرخامة والصنابير الموزعة والترامس المنتشرة في أروقته وساحاته .
وبينت إدارة سقيا زمزم أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عملت على ضخ كميات كبيرة للمسجد الحرام ، بما يتوائم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين في الشهر المبارك .
وبين مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أن الرئاسة تستقبل يومياً قرابة (مليون وربع ) لتر، من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم رحمه الله وفق الاحصائيات ، موضحا أن عدد الحافظات المنتشرة في رحاب المسجد الحرام بلغ قرابة ( 19282) حافظة موزعة في صحن المطاف والساحات العملاقة ، وأضاف بأن عدد عبوات زمزم المقدمة لضيوف الرحمن بالغ أكثر (582،960 ألف عبوة ) من بداية رمضان الى 11 رمضان .
وأضاف أن الإدارة عمدت خلال هذا العام من شهر رمضان المبارك إلى التوفير الدوري والمستمر على مدار ٢٤ ساعة ، من خلال الجولات الرقابية على الحافظات والتأكد من توفير الكمية الاحتياطية في عامة أرجاء المسجد الحرام ، للتسهيل على المعتمرين والطائفين من سقيا ماء زمزم المبارك مضيفاً بأن عدد الكاسات المستخدمة في الحافظات من بداية رمضان إلى 11 رمضان بلغ (29 مليون كاسة ).
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17:18ت م
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