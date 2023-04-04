مكة المكرمة في 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسقدمت رئاسة شؤون الحرمين قرابة ( 15 مليون لتر) من ماء زمزم المبارك منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى 11 رمضان في المسجد الحرام لضيوف وزوار البيت الحرم ، وذلك من خلال المشربيات الرخامة والصنابير الموزعة والترامس المنتشرة في أروقته وساحاته .وبينت إدارة سقيا زمزم أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عملت على ضخ كميات كبيرة للمسجد الحرام ، بما يتوائم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين في الشهر المبارك .وبين مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أن الرئاسة تستقبل يومياً قرابة (مليون وربع ) لتر، من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم رحمه الله وفق الاحصائيات ، موضحا أن عدد الحافظات المنتشرة في رحاب المسجد الحرام بلغ قرابة ( 19282) حافظة موزعة في صحن المطاف والساحات العملاقة ، وأضاف بأن عدد عبوات زمزم المقدمة لضيوف الرحمن بالغ أكثر (582،960 ألف عبوة ) من بداية رمضان الى 11 رمضان .وأضاف أن الإدارة عمدت خلال هذا العام من شهر رمضان المبارك إلى التوفير الدوري والمستمر على مدار ٢٤ ساعة ، من خلال الجولات الرقابية على الحافظات والتأكد من توفير الكمية الاحتياطية في عامة أرجاء المسجد الحرام ، للتسهيل على المعتمرين والطائفين من سقيا ماء زمزم المبارك مضيفاً بأن عدد الكاسات المستخدمة في الحافظات من بداية رمضان إلى 11 رمضان بلغ (29 مليون كاسة ).//انتهى//17:18ت م0149