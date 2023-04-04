مكة المكرمة في 13 رمضان 1444 ه الموافق 03 إبريل 2023 م واسقدمت جمعية البر بمكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان حتى اليوم 130 ألف وجبة إفطار صائم وذلك في عدد من محطات النقل المؤدية إلى المسجد الحرام .وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس هشام بن عبدالرحمن شلي أن الجمعية التي تعد من أقدم الجمعيات في المملكة حيث يصل عمرها إلى 75 عاما لها عده مجالات ومبادرات يتجاوزها عددها 30 مبادرة وبرنامجا تقدمها طوال السنة وابرزها في شهر رمضان المبارك مبادرة إفطار صائم وتقديم وجبة السحور .وأفاد أنه يتم يوميا تقديم 10 آلاف وجبة إفطار صائم ويتوقع نظرا لتزايد أعداد المعتمرين أن يتم توزيع ما يقارب من 500 ألف وجبة طيلة شهر رمضان المبارك من قبل فريق الجمعية إلى جانب 240 متطوعا من أنباء مكة المكرمة .// انتهى //17:19ت م0151