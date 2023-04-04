الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 26 مارس إلى 1 أبريل 2023م, 150.207.000 عملية، بقيمة 12.704.203.000 ريال، مقابل 11.040.364.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 8.407.000 بقيمة 1.421.974 ريالًا، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.312.000 بقيمة 317.139.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 100.000 بقيمة 152.592.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 951.000 بقيمة 256.361.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.281.000 بقيمة 730.328.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.802.000 بقيمة 844.255.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.259.000 بقيمة 348.345.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 509.000 بقيمة 322.037.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.587.000 بقيمة 117.248.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 270.000 بقيمة 251.950.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 16.225.000 بقيمة 1.317.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.227.000 بقيمة 295.343.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 32.218.000 بقيمة 1.236.735.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 38.565.000 بقيمة 2.113.056.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 604.000 بقيمة 126.353.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.616.000 بقيمة 764.369.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 23.273.000 بقيمة 2.088.552.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 43.718.000 بقيمة 3.985.265.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.285.000 بقيمة 727.565.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.610.000 بقيمة 511.089.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.374.000 بقيمة 247.555.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.807.000 بقيمة 211.008.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.131.000 بقيمة 153.654.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.486.000 بقيمة 296.88.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.175.000 بقيمة 343.242.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.419.000 بقيمة 645.637.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 18.453.000 بقيمة 1.797.121.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 52.750.000 بقيمة 3.785.185.000 ريال.// انتهى //17:20ت م0152