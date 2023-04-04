جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسالتقى معالي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر , بمقر البنك بجدة اليوم ، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج بمناسبة انتهاء مهام عملها في المملكة .وخلال اللقاء تبادلاء الآراء حول توسيع الشراكة والتعاون .وقدم الدكتور الجاسر للقائم بأعمال السفارة الأمريكية شكره على التعاون البناء والصداقة الدائمة.فيما أعربت مارتينا سترونج عن تقديرها لمستوى التعاون المتميز والشراكة المثمرة خلال السنوات الماضية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .// انتهى //17:20ت م0153