نيامي 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 طنا و482 كيو غراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 545 أسرة بواقع 3.400 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية النيجر للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 5.145 سلة غذائية في النيجر، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.//انتهى//17:20ت م0154