رفحاء 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات ملتقى "ملاذ" الرمضاني، الذي تنظمه جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء،بمنطقة الحدود الشمالية،ويستمر لمدة خمسة أيام.وأوضحت جمعية ملاذ أن الملتقى الذي يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة بالمحافظة ،يشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، والاستراتيجيات والأنشطة المتنوعة مثل الأنشطة الرياضية ،والدورات التدريبية ،والمسابقات الثقافية والجوائز المحفزة ؛كما يهدف إلى شغل أوقات الفراغ لدى الطلاب فيما يعود عليهم بالخير والفائدة خلال هذا الشهر المبارك.// انتهى //17:21ت م0155