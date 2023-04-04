الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بحضور معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444/1443هـ ،بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة وعددٌ من المسؤولين في وزارة التجارة، وذلك في مقر المجلس بالرياض.وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة التجارة المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله خلال الفترة المقبلة.وضمن الموضوعات التي ناقشها الاجتماع عدداً من المحاور التي اشتمل عليها التقرير، ومنها ما يتعلق بقطاع التجزئة، والتستر التجاري، ومكافحته، والطرق التي تكفل وتضمن حماية المستهلكين، وضبط المنتجات المغشوشة، والتجارة الالكترونية والقطاعات التابعة لها.وأكد أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية ماتقوم به الوزارة من جهود، كما ناقش الاجتماع المبادرات المقدمة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم السلع الاستهلاكية الاساسية لذوي الدخل المحدود، كما تساءلوا عن الاجراءات المتبعة والخطة الزمنية المتوقعة لمعالجة تأخر وكالات السيارات بتسليم للعملاء وارتفاع اسعارها.كما بحث المجتمعون الآليات التي تعمل عليها وزارة التجارة لمعالجة مشكلة المنتجات ذات الضرر على المستهلك، والتعويضات التي يحصل عليها المستهلك، متسائلين في الوقت ذاته عن آليات التعاون والتكامل بين وزارة التجارة ومنظومة الاستثمار لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المستثمرين.وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع العديد من الاستفسارات والمقترحات التي تسهل في معالجة المعوقات التي تواجهها الوزارة والواردة في تقريرها السنوي، حيث أجاب مسؤولو الوزارة عما طرحه أعضاء اللجنة، لتقديم رؤية واضحه خلال دراستهم للتقرير.يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.// انتهى //17:23ت م0156