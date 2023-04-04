جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأطلقت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص احدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية اليوم تقرير آفاق الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2022 ، وهو تقرير مشترك بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك" الذي يكشف المشهد والفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الإسلامي.وتناول التقرير أداء الاستثمار والنظم البيئية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، ودور وأهمية صناديق الاستثمار في تمويل التنمية المستدامة ، والفرص المتاحة والقطاعات ذات الأولوية للاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي ، مثل الزراعة والأغذية والمنسوجات والملابس والتعدين والبناء والبتروكيماويات.واشتمل التقرير على توصيات لدول منظمة التعاون الإسلامي للتغلب على الحواجز الرئيسية أمام الاستثمار ، وتنويع الاستثمار ، وإطلاق العنان لإمكانات صناديق الاستثمار ، والنظر في أساليب الاستثمار الجديدة .// انتهى //17:24ت م0157