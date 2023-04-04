أبوجا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 14 طناً و136 كيلو غراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بلدة بوني يادي بولاية يوبى في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 1.440 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.//انتهى//17:47ت م0164