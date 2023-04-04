الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستُختتم اليوم الفعاليات الثقافية الرمضانية التي أقامتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع مقهى يمام الثقافي تحت عنوان: " مشراقة اليمامة" وذلك بلقاء ثقافي حول السينما السعودية وما تحقق منها والمأمول ، ويشارك فيها الممثل والكاتب عبدالمجيد الكناني، بإدارة الكاتب الصحفي أحمد العياد، في العاشرة مساء بفرع الخدمات وقاعة الاطلاع بطريق خريص بالرياض .ويناقش اللقاء بدايات فن السينما بالسعودية، وأبرز المحطات التي مرت بها، مع وضع بعض التصورات لتطويرها ، والإشارة إلى التفاعل مع السينما العالمية عبر المهرجانات السينمائية التي تقام بالمملكة خاصة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.وتناولت فعاليات برنامج مشراقة اليمامة الثقافي، والتي انطلقت بدءًا من الخامس من شهر رمضان الفضيل عدة موضوعات ناقشها نخبة من المثقفين والمثقفات ، حيث تحدث الدكتور عبدالله المطيري عن “ الفلسفة في السعودية" وكامل الخطي عن : " السعودية ركيزة الاعتدال" كما تحدثت الكاتبة نوال الراشد عن:" المرأة السعودية في العمل الدبلوماسي والمنظمات الدولية" ، فيما تناول الناقد السينمائي فراس الماضي " الحوار في المشهد السينمائي السعودي" ، وتحدثت فاطمة العثمان في عنوان:" قصة التراث في اليمامة" ، كما تحدث الدكتور خالد اليحيى في لقاء بعنوان:" تأملات في عالم ما بعد الحقيقة" .وتأتي الفعاليات إسهاما من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في تعزيز العمل الثقافي وتوسيع مساحاته، سواءً عبر تقديمها لبرامجها الثقافية المتعددة التي تركز على إيصال المعرفة النوعية لمختلف شرائح المجتمع، أو بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والمنابر الاجتماعية والثقافية من أجل العمل المشترك في إثراء المشهد الثقافي بكل ما هو جديد في مجالات الأدب والفكر والفنون وقراءة التراث العربي والإسلامي.// انتهى //17:58ت م0166