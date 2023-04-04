الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بعد صلاة العصر اليوم صلاة الميت على عبدالله بن ثامر الشتوي -رحمه الله- وذلك بجامع البابطين بالرياض.وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لوالد الفقيد محافظ السليل ثامر بن عبدالله الشتوي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وأعرب محافظ السليل عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.// انتهى //18:06ت م0167