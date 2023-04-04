اجتماعي / سمو نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن ثامر الشتوي -رحمه الله-
الثلاثاء 1444/9/13 هـ الموافق 2023/04/04 م واس
الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بعد صلاة العصر اليوم صلاة الميت على عبدالله بن ثامر الشتوي -رحمه الله- وذلك بجامع البابطين بالرياض.
وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لوالد الفقيد محافظ السليل ثامر بن عبدالله الشتوي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب محافظ السليل عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.
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18:06ت م
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