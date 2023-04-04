الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:09ت م0168