بروكسل 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل زيارتها للصين يوم الخميس المقبل.وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن حرب أوكرانيا تمثل أحد الملفات المهمة التي سيجري بحثها خلال الزيارة .ومن المقرر أن تعقد فون دير لاين اجتماعًا مع الرئيس الصيني "شي" يوم الخميس.وستنضم رئيسة المفوضية "فون دير لاين" إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال فترة وجودها في الصين.وأكدت متحدثة باسم المفوضية أنها ستعقد اجتماعًا مع الرئيسين "شي, وماكرون"، يعقبه لقاء مع الزعيم الصيني.من جهة أخرى ، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيزور بكين الأسبوع المقبل.// انتهى //19:06ت م0172