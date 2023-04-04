القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والقضية الفلسطينية، فضلاً عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان واليمن.// انتهى //19:07ت م0174