الخرطوم 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واساستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول "محمد حمدان دقلو" بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي، "فريدريك كلافيه" الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أهمية تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين الخرطوم وباريس بما يحقق المصالح المشتركة في ضوء الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة الفرنسية للتعاون والحوار الإستراتيجي مع أفريقيا.وجددا الإلتزام الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة وصولاً إلى التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات، مشيراً إلى أنه مستمر في النقاش مع الأطراف غير الموقعة، لإلحاقهم بالعملية السياسية من أجل تحقيق الاستقرار للسودان والمنطقة.// انتهى //19:07ت م0175