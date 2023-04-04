أبوجا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 12 شخصًا على الأقل وخطف نحو 30 آخرين في سلسلة هجمات شنها مسلحون في شمال شرق البلاد ووسطها.وتسببت هذه الهجمات في مقتل بعض الساسة ورجال الدين كما خلفت عددًا من الإصابات متفاوتة الخطورة وفقًا لما نشرته وسائل إعلام محلية.وفي سياق متصل أعلنت مصادر عسكرية واستخباراتية مؤخرًا مقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا وسط أحاديث عن مقتل قيادي كبير في التنظيم.// انتهى //19:11ت م0177